Gaviscon | come scegliere quello giusto contro il reflusso

(Di venerdì 21 luglio 2023)è una linea di prodotti ideata dall’azienda Reckitt Benckiser per combattere i sintomi delgastroesofageo. Si tratta di una condizione comune che può causare sintomi sgradevolibruciore di stomaco, indigestione acida e disagio allo stomaco. Questo disturbo si verifica quando l’acido dello stomaco risale nell’esofago, il tubo che collega la bocca allo stomaco, causando infiammazione e irritazione. I prodottihannoprincipio attivo l’alginato di sodio, una sostanza naturale derivata dalle alghe marine. Quando entra in contatto con l’acido dello stomaco, l’alginato di sodio forma una sorta di barriera o “tappo” sulla superficie dello stomaco. Questa barriera impedisce all’acido di rifluire nell’esofago, evitando il fastidioso rigurgito acido. Inoltre, la barriera ...

