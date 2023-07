Garcia stregato da un azzurro | bloccata la cessione

(Di venerdì 21 luglio 2023) Rudil’aveva accennato, aveva voglia di visionare tutti gli elementi messi a disposizione, da quelli esperti sino agli emergenti. Rudista valutando parecchi giocatori della Primavera del Napoli in questo ritiro di Dimaro-Folgarida. Nell’amichevole contro l’Anaune Val di Non sono stati testati parecchi elementi convocati per la spedizione in Val di Sole. Per ora, nel breve tempo trascorso a Dimaro,ha potuto valutare questi ragazzi e, a quanto pare, uno dei baby gioielli del vivaio che ha giocato, l’amichevole contro la rappresentativa locale, è riuscito a fare breccia nel cuore del neo tecnicoda Spavone Il giovaneche ha colpito particolarmente Rudiè Alessandro Spavone. Classe 2004, il ...

Florentino Perez, che da due estati insegue la madridizzazione del fenomeno francese, ha però speso 103 milioni per Bellingham, 17 per Güler, che ha subitoAncelotti, 5 per Frane ...La capacità di far partire l'azione dal basso lo rende ideale per il gioco che Rudiha in mente per il suo nuovo Napoli. In carriera ha mostrato di avere anche un certo feeling con il gol ...Chi è Lucas Tousart, il centrocampista che hail Napoli e RudiI due si sono incrociati da ottobre 2019 a gennaio 2020 quando si trovavano a Lione : il calciatore fu poi ceduto ...

Sky – Garcia stregato da Spavone: bloccata la sua partenza in prestito MondoNapoli

'Sono i tre calciatori che hanno impressionato di più mister Rudi Garcia', ne ha parlato Giovanni Scotto nel corso del suo intervento ai microfoni di Tele A. L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, nel ...L’uomo dei sogni (realizzati) è un gentiluomo che se ne va spasso per l’Italia a ritirare riconoscimenti un giorno sì e l’altro pure, portandosi Napoli nella testa: «La decisione di stare fermo per da ...