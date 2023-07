(Di venerdì 21 luglio 2023) Il filmha ispirato la creazione di alcunidel filmin2, prodotto da Aardman. Il successo ottenuto danei cinema di tutto il mondo ha ispirato Aardman Animation nel realizzare deidell'attesoin2, il sequel che è stato prodotto per Netflix. Le immagini sono dedicate a quattro dei protagonisti del nuovo capitolo della storia e riproducono alla perfezione il modello che era stato usato da Warner Bros per promuovere il lungometraggio con Margot Robbie e Ryan Gosling. Idi ...

Il successo ottenuto da Barbie nei cinema di tutto il mondo ha ispirato Aardman Animation nel realizzare dei divertenti character poster dell'attesoin2 , il sequel che è stato prodotto per Netflix. Le immagini sono dedicate a quattro dei protagonisti del nuovo capitolo della storia e riproducono alla perfezione il modello che era ...... gli arnesi scoppiettanti di Wallace, l'orto di Gromit, i set del film di Shaun the Sheep, la macchina volante diin, il favoloso galeone di Pirati lungo 5 metri, insieme a più di 400 ...... Wallace & Gromit,ine Pirati " Briganti da strapazzo. Ancora aperte la mostra "Nel segno di TEX", con la selezione di 32 tavole originali e disegni realizzati da Emanuele Barison e ...

Galline in Fuga 2: i divertenti character poster ispirati a Barbie Movieplayer

Cinque giorni di eventi sotto la direzione artistica di Michele Di Giacomo nei luoghi più suggestivi della città ...Venerdì 23 giugno sarà proiettato un film per tutta la famiglia, si tratta di "Galline in fuga". Appuntamento alle 21,15. la proiezione sarà, come sempre, a titolo gratuito. Si potrà portare un telo o ...