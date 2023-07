Gaeta Potenziamento del porto commerciale | il presidente Musolino e l’annuncio in Consiglio comunale

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ildell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale Pinosarà l’assoluto protagonista di una seduta monotematica delche, in programma alle ore 11 di martedì 25 luglio, è in via di convocazione nelle prossime ore. Manca l’ufficialità ma sarebbe stato lo stesso manager veneziano, numero uno presso Molo Vespucci L'articolo Temporeale Quotidiano.

Gaeta – Un ulteriore potenziamento del servizio di raccolta rifiuti per agevolare il conferimento da parte di residenti e turisti. A partire dal 21 luglio e per tutta l’estate, nelle giornate di ...A partire dal 21 luglio e per tutta l’estate, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, saranno attive delle isole ecologiche mobili itineranti, che sosteranno in alcuni punti nevralgici della cit ...