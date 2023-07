Furto gioielleria | questore di Salerno | “Grave l’assenza di segnalazione dei cittadini” – VIDEO

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti È un fattoche siano passate diverse autovetture e che nessun cittadino abbia segnalato o abbia avvertito cosa stava avvenendo in via Posidonia a Pastena. È estate, fa caldissimo, si dorme con le finestre aperte, la strada è centrale: potrebbe continuare l’elenco delle motivazioni che fa sospettare ad un’omertà di chi ha visto e sentito e non ha avuto il coraggio di chiamare le forze dell’ordine. Lo dice chiaramente ildi, Giancarlo Conticchio, invitato dai giornalisti a riferire qualche novità sulle indagini per risalire agli autori delcontro la“Il Diamante”, avvenuto alle due della notte tra mercoledì e giovedì sulla principale arteria situata nel quartiere di Pastena. Impossibile per il vertice della polizia di Stato che nessuno ...

Il filmato del colpo prodotto dalle telecamere di sicurezza del negozio svaligiato dura venti minuti. Venti minuti durante i quali cinque uomini, in perfetta sincronia tra di loro, armati solo ...Salerno, furto nella gioielleria di Pastena: colpo da 200mila euro. Hanno sollevato la saracinesca per poi scardinare la porta ...