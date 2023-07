Furbizia estiva o aumento del prezzo del petrolio Cosa c' è dietro gli aumenti della benzina

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 luglio 2023)self-service a 1,860 euro al litro, servito in autostrada a 2,179 euro al litro. Ci risiamo. Vacanze è sinonimo di fiammata dei prezzi dei carburanti. Lo abbiamo denunciato anche per Pasqua, quando con milioni di italiani in viaggio laaveva registrato un +6% (+120milioni di euro rispetto alle festività pasquali 2022 secondo Codacons). E ora i numeri parlano chiaro e agosto, il mese con più macchine di vacanzieri, è alle porte. Il rialzo del costo del carburante, oltre a immediate conseguenze sulle tasche dei cittadini, impatta anche sull’inflazione e quindi di nuovo sulle tasche dei cittadini. Alle 8 di ieri mattina su 18mila impianti le medie dei prezzi erano queste (dati arrivati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta):self-service a ...