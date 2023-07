Fugge di casa per poter studiare | “La famiglia mi vuole reclusa”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuasi duecento donazioni in due giorni, oltre 4.300 euro raccolti. Diventa virale sul web la richiesta di aiuto lanciata su una piattaforma di crowdfunding da Amina, 18 anni, che spiega di essere fuggita daper sottrarsi al controllo rigido dei parte dei familiari marocchini (la madre e la sorella; il padre è morto otto anni fa) che, dopo aver scoperto il suo legame sentimentale con un coetaneo, avevano iniziato a controllarle il cellulare e le uscite, annunciandole che dopo il diploma superiore avrebbe dovuto interrompere gli studi. Da pochi mesi cittadina italiana, Amina risiedeva in un piccolo comune del Salernitano, Castelnuovo Cilento, e poche settimane fa era riuscita a superare con successo l’esame di Stato nel liceo scientifico di Vallo della Lucania. Subito dopo l’ultima prova – come raccontato nell’edizione salernitana del ...