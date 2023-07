Fugge di casa per poter studiare e diventare medico | La mia famiglia mi vuole reclusa

(Di venerdì 21 luglio 2023) Quasi duecento donazioni in due giorni, oltre 4.300 euro raccolti. Diventa virale sul web la richiesta di aiuto lanciata su una piattaforma di crowdfunding da Amina, 18 anni, che spiega di essere fuggita daper sottrarsi al controllo rigido dei parte dei familiari marocchini (la madre e la sorella; il padre è morto otto anni fa) che, dopo aver scoperto il suo legame sentimentale con un coetaneo,...

"Da quel momento", scrive Amina nella sua lunga lettera, "appena tornata aho provato una paura indescrivibile. Incrociavo solo sguardi d'odio , di delusione e di rabbia. Iniziarono le urla che ...Dopo l'esame di maturità superato con il massimo dei voti, per Amina, 18 anni, inizia la prova più difficile della sua vita. Dopo l'esame, Amina scompare. La sua foto si diffonde sui social media, ...Era andata a scuola, ma una volta arrivata ai familiari le hanno sequestrato il cellulare. E' riuscita a comunicare con me grazie ai social, mi ha chiesto di vederci questa mattina. Padre, ...

"Mia sorella - racconta la giovane - ha iniziato a picchiarmi in faccia, io riuscivo solo a piangere, ma le parole mi colpirono più forte dei pugni che ricevevo in continuazione".