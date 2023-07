Frati a Dimaro | Omaggio nostalgico a Hamsik e Lavezzi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Due tifosi vestiti dacatturano l’attenzione con la loro dedica nostalgica a, icone del Napoli del passato. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La Val di Sole si sta dimostrando un ritrovo popolare per i tifosi del Napoli, desiderosi di vedere i loro beniamini in allenamento. Tra la folla di appassionati, due fan hanno attirato particolare attenzione con una due icone del Napoli del passato.tifosi aricordano il passato Nelle tribune del campo di Carciato, due tifosi vestiti danon sono passati inosservati. I loro saio erano personalizzati con il numero 17 dedicato a Mareke il nome “Pocho” con il numero 22, riconducibile a Ezequiel ...

Come due "" che erano presenti ad un passo dalla grata dove terminano le tribune. Indossavano un saio personalizzato: uno era dedicato ad Hamsik, col numero 17 in azzurro, e l'altro a Lavezzi, ...Come due "" che erano presenti ad un passo dalla grata dove terminano le tribune. Indossavano un saio personalizzato: uno era dedicato ad Hamsik, col numero 17 in azzurro, e l'altro a Lavezzi, ...

Napoli, tifosi speciali a Dimaro: due "frati" omaggiano Hamsik e Lavezzi Corriere dello Sport

Durante una recente partitella a Dimaro, l'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha deciso di lanciare un tandem offensivo inedito.L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha varato un tandem offensivo inedito in una partitella disputatasi in quel di Dimaro.