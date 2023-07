Frate cappuccino prosciuga i conti correnti di un' anziana | arrestato per circonvenzione di incapace

La Guardia di Finanza di Vicenza ha denunciato undi Rovigo per circonvenzione di incapace, e sequestrato circa 460 mila euro in tre conti correnti bancari, su ordinanza del gip di Vicenza, nella disponibilità del religioso. L'...Cari amici lettori, tra i cardinali nominati pochi giorni fa da papa Francesco c'è un personaggio forse un po' insolito: mi riferisco a padre Luis Dri, unargentino di 96 anni (!), che esercita da una vita il delicato ministero della confessione. Una bella figura, che per anni ha 'dispensato' con semplicità e umiltà tanta misericordia ...Secondo ill'obiettivo di trasformare la semplice e asettica frequentazione della chiesa in un'esperienza di profonda vicinanza è stato ampiamente raggiunto. 'Abbiamo cercato di fare ...

Frate Cappuccino raggira anziana: sequestrati oltre 450mila euro su ... tviweb

Un frate prosciuga i conti di un’anziana e ora è stato denunciato per circonvenzione. La Guardia di Finanza di Vicenza ha denunciato un frate cappuccino di Rovigo per circonvenzione di incapace, e seq ...VICENZA /ROVIGO - Un frate dell'ordine dei Cappuccini di Rovigo avrebbe circuito un'anziana facoltosa per farsi nominare erede unico. Sulla vicenda sta indagando la Procura di Vicenza. Ieri ...