Frasi su Firenze | affascinante capitale dell’arte e dell’architettura italiana

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 luglio 2023)è il capoluogo toscano, una delle città italiane che più di tutte possiamo paragonare a un museo a cielo aperto: tantissime le opere d’arte e architettoniche che costellano la città. Ricca di storia e cultura,racchiude una magia tutta vivere. Passeggiare per le sue vie è un’esperienza che ognuno di noi dovrebbe fare almeno una volta nella vita. Ora vediamo una raccolta di citazioni e aforismi di noti autori che DiLei ha scelto per te e che rappresentano il grande splendore di. Citazioni e poesie susorge sulle rive del fiume Arno, incorniciata dal Ponte Vecchio, conosciuto in tutto il mondo; spinge visitatori da ogni dove, attratti dalla curiosità di goderne della bellezza. Oggiviene chiamata “la culla del Rinascimento italiano”, città ...