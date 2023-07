Frascati – Si spaccia per membro forze dell’ordine | arrestato

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 luglio 2023) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere – emessa dal GIP presso il Tribunale di Velletri nei confronti di un ragazzo, di Napoli, di 26 anni, gravemente indiziato del reato di estorsione e sostituzione di persona. I fatti risalgono al 14 ottobre dello scorso anno quando un giovane,ndosi per un appartenente alle, chiamò un’anziana donna di 85 anni, residente a Monte Porzio Catone, riferendole che il nipote aveva avuto un incidente in auto, coinvolgendo e ferendo gravemente una terza persona. L’anziana poteva evitare l’arresto del nipote solo pagando una “cauzione”, dopo pochi minuti un ragazzo, fingendosi questa volta un avvocato, si ...