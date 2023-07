Francia | La Cina fornisce equipaggiamento militare alla Russia | Usa | Bombe a grappolo efficaci nella controffensiva ucraina

21 lug 10:18: "Lafornisce equipaggiamento miliare alla Russia" Lasta consegnando equipaggiamenti militari per sostenere la Russia. Lo ha detto Emmanuel Bonne, consigliere del ...Dopo il 13 - 6 sullae il 24 - 6 al Canada, il Settebello si è imposto, per 18 - 5, anche sulla, nell'ultimo incontro del gruppo B ai Mondiali di pallanuoto in corso a Fukuoka. Per l'Italia - che era già ...Russia, nuove esercitazioni sul Mar Nero: 'Sparati missili da crociera' Isw: per la Russia il grano è la via per concessioni dall'Occidente., lafornisce equipaggiamento miliare a Mosca. Kiev, ancora un attacco a Odessa L'emittente statale ucraina, Suspilne, ha riportato il lancio di missili supersonici Onyks in direzione di ...

La Marina russa ha condotto esercitazioni militari nell'area nord-occidentale del Mar Nero. Secondo la Francia, la Cina fornisce equipaggiamento militare a Mosca. La Casa Bianca ha confermato, dopo le ...Il girone si chiude con un netto 18-5, poker di Condemi e Di Fulvio, aspettando i campioni olimpici attesi dagli agevoli ottavi col Giappone. Campagna: “Nessuno ci fa paura” ...