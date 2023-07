Francia | la Cina fornisce equipaggiamento miliare a Mosca

Emmanuel Bonne, consigliere del presidente francese Emmanuel Macron, ha affermato che lasta consegnando equipaggiamenti militari per sostenere la Russia: lo ha detto alla Cnn a margine dell'Aspen Security Forum.Tra i paesi coinvolti anche l'Italia, oltre a Belgio,, Germania, Paesi Bassi, Polonia, ... Proprio per questo, dall'Olanda alla, sono diversi i robot in azione: se a Breda c'è Daisy, il ...... la Grecia diviene indipendente 1858 " A Plombières, in, si incontrano segretamente Cavour ...2 °C 1995 " Terza crisi dello Stretto di Taiwan: L'Esercito di Liberazione Popolare della, ...Emmanuel Bonne, consigliere del presidente francese Emmanuel Macron, ha affermato che la Cina sta consegnando equipaggiamenti militari per sostenere la Russia: lo ha detto alla Cnn a margine ...L'Ue punta sulle batterie ma l'esodo delle case automobilistiche occidentali dalla Russia apre la strada alle cinesi e favorisce Mosca.