Francia | Cina fornisce equipaggiamento militare a Russia Lukashenko in visita a Mosca il 23 luglio

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'esercito russo sta prendendo di mira i porti dell'Ucraina al fine di intensificare le tensioni intorno al Mar Nero. Lo ha scritto l'Istituto per lo studio della guerra nel suo rapporto del 20. Alcune armi fornite dall'Occidente inviate in Ucraina nel 2022 sono state rubate da criminali e trafficanti di armi prima che raggiungessero le forse armate ucraine. Mercenari del gruppo Wagner di stanza in Bielosono stati riassimilati nell'esercito russo.