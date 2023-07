FOTO – Onana saluta… Con Zanetti | «Forza Inter sempre!»

FOTOGALLERY %srimanenti LA CLASSIFICA3° portiere più caro: Buffon giù dal podio Coi suoi 57,5 milioni di euro (bonus compresi)entra direttamente sul podio dei portieri più pagati ......proposta da 5 milioni a stagione LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester United ha scelto Andrè... -LivePhotoSport - . glb/red 21 - Lug - 23 14:37 . 21 luglio 2023Con l'Inter che preme per avere Sommer come sostituto di, i bavaresi stanno pensando a ... Intanto il giocatore ha postato unascrivendo 'Buongiorno', messaggio che in molti hanno ...

Onana saluta: ultime foto con i tifosi italiani La Gazzetta dello Sport

I nerazzurri devono sostituire sia Onana, sia Handanovic: Marotta cerca di accelerare i tempi, ma ci sono complicazioni ...André Onana ha già salutato una volta, lo fa per la seconda. Il portiere è rimasto legato all’Inter, lo ricorda anche su Twitter con una foto. PASSATO – André Onana è ormai il… Leggi ...