Forte tempesta a Treviglio | albero cade su un’auto con mamma e bambine

(Di venerdì 21 luglio 2023). Il maltempo che si è abbattuto nella mattinata di venerdì (21 luglio) in diverse zone della provincia ha piegato anche. Unaraffica di pioggia e vento si è abbattuta nella città della Bassa, causando anche la caduta di unsumobile in transito in viale del Partigiano con a bordo quattro, rimaste illese. Il veicolo – una mini Countryman grigia – è stato colpito sulla parte anteriore del tetto. A bordo dell’auto c’erano una donna di 36 anni con la figlia e altre due, tutte tra gli 11 e i 12 anni: nessuna di loro è rimasta ferita in modo grave. Solo la madre e la figlia hanno avuto bisogno dell’intervento del personale ospedaliero, arrivato con tre ambulanze. La strada, costellata dai rami dell’caduto, è stato ...