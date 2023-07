Forse impara due parole in italiano e | Paolo Mieli stronca Zaki

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Si parla della liberazione di Patricka L'aria che tira estate, su La7, nella puntata del 21 luglio esostiene di non crede alla storia del baratto: "Non è chiaro in che termini ci debba essere un baratto. Mi chiedo spesso cosa avrei fatto al posto di al-Sisi, persona notevolmente intelligente, se a un certo punto fossero venuti fuori atti inchiodanti come quelli che stavano venendo fuori su Giulio Regeni", spiega lo storico e giornalista. "Ecco, io avrei pescato un disgraziato senza arte né parte e lo avrei messo in carcere per una cosa inconsistente, avrei aspettato che qualcuno in Italia abboccasse e provocasse un movimento di opinione che si sovrapponesse a quello di Regeni, e poi lo avrei fatto condannare. E dopo cinque minuti avrei concesso la grazia", prosegue. "Qui non è un ...