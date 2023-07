Formula1 | Leclerc miglior tempo nelle libere 2 in Ungheria

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dopo una prima sessione ridotta ai minimi termini per la pioggia, le2 dell'Hungaroring si sono chiuse con ildiin 1:17.686 (bene anche nella simulazione GP come McLaren ...

Dopo una prima sessione ridotta ai minimi termini per la pioggia, le Libere 2 dell'Hungaroring si sono chiuse con il miglior tempo diin 1:17.686 (bene anche nella simulazione GP come McLaren e Alfa). Poi Norris e Gasly. Solo decimo Sainz, undicesimo Verstappen su una Red Bull un po' nervosa sia nel giro veloce che nel passo ...Charlesè tornato in pista a ventisei minuti dalla fine delle PL1 per risalire dalla diciottesima posizione mentre è rimasto ai box ancora un po' Carlos Sainz, diciassettesimo mentre in testa ...In fondo al gruppo l'altra Red Bull di Sergio Perez, diciottesima a +1''292 da. Molto indietro anche la Mercedes con Lewis Hamilton sedicesimo (+1''060) e George Russell addirittura ultimo (1'...

F1 GP Ungheria, Leclerc il più veloce di libere 2. Rivivi la giornata La Gazzetta dello Sport

La Ferrari di Charles Leclerc è la più veloce nelle seconde libere in vista del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Sul circuito di Budapest, la Rossa del monegasco ha fermato il tempo sull'1'17''686 ...In Ungheria, Leclerc conquista la prima posizione nelle FP2. Un risultato positivo, considerando quanto siano indietro Red Bull e Mercedes ...