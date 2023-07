Formazioni ufficiali Inter-Pergolettese | le scelte dei due allenatori

(Di venerdì 21 luglio 2023) Stasera andrà in scena una amichevole precampionato in cui i ragazzi di Simone Inzaghi affronteranno laStasera andrà in scena una amichevole precampionato in cui i ragazzi di Simone Inzaghi affronteranno la. Ecco la formazione ufficiale dell’e quella degli ospiti.(3-5-2): Stankovic; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Sensi, Calhanoglu, Gosens; Correa, Thuram. All. Inzaghi. A disposizione: Di Gennaro, Radu, Lautaro, Fabbian, Acerbi, Frattesi, Cuadrado, Lazaro, Asllani, Mkhitaryan, Esposito, Dimarco, Darmian, Stabile, A. Stankovic.(3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Capoferri; Bariti, Mazzarani, Andreoli, Aucelli, Bozzuto; Cavacco, Vilanova. All. Abbate.

Commenta per primo INTER (3 - 5 - 2): 35 F. Stankovic; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 5 Sensi, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 11 Correa, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, ...Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall'uscita dellequindi l'aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Tabellino minuto per minuto [ AGGIORNA LA ...Commenta per primo Seconda amichevole dopo l'esordio col Lugano vinto per 3 - 0. L' Inter di Simone Inzaghi torna in campo nell'ultima sfida prima della tournée estiva in Giappone, dove sosterrà ...

FORMAZIONI UFFICIALI - Napoli-Anaune: ecco il primo 11 di Rudi Garcia Tutto Napoli

La partita Paris SG - Le Havre di Venerdì 21 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Amichevoli per Club ...La Roma ha vinto nettamente anche la seconda uscita stagionale contro il Latina: lampi di Dybala e Aouar, Mourinho ha le prime risposte sul campo ...