Footmercato | “No di Spalletti all’Al Ahli | vuole la Juventus tra un anno”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dopo una stagione trionfale con il Napoli, l’allenatore Lucianorifiuta un’offerta dell’Al, aper il futuro. Calciomercato Napoli. Luciano, dopo aver guidato il Napoli a una stagione da ricordare, ha deciso di concedersi un periodo di riposo dal calcio. Tuttavia, secondo il noto portale di calcio francese,, la pausa del tecnico toscano potrebbe non durare molto.rifiuta l’offerta dell’AlNonostante l’interesse dell’Al, squadra di punta del campionato saudita,ha rifiutato l’offerta. Il tecnico, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, ha optato per non estendere il suo contratto con il club azzurro e ha rifiutato di accasarsi altrove per godersi un po’ ...