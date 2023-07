Fondazione Pd | rivoluzione Elly Schlein Cuperlo fuori e Zingaretti presidente

...Elly Schlein ha fatto fuori Gianni Cuperlo e lo ha sostituito al vertice dellaPd con ... chiameranno corrente una corrente, quello sarà un giorno per loro importante come lad'...Una strategia politica per realizzare il fascismo, nell'ottica di unafascista ... se noi riuscissimo a legare l'osservatorio ad unasarebbe ancora meglio ... '. Il 15 dicembre ...Cuperlo non ha voluto commentare, ma chi lo conosce bene racconta che è rimasto stupito...

Fondazione Pd, rivoluzione Schlein: Cuperlo out, Zingaretti presidente Affaritaliani.it

Fuori Gianni Cuperlo, dentro Nicola Zingaretti. Elly Schlein ha cambiato il vertice della Fondazione Pd. Nominando l'ex segretario ed ex governatore del Lazio al timone. Missione: rafforzare la rete d ...