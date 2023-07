Fiumicino | da settembre più corse di bus verso Ostia | Maccarese e Focene

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 luglio 2023)– “Già da diversi giorni stiamo facendo degli incontri operativi per mettere in sinergia gli orari scolastici con quelli del Tpl e scolastico”. Ad affermalo è Angelo Caroccia, assessore ai Trasporti, che precisa: “Stiamo svolgendo un lavoro preliminare con i tecnici del mio assessorato in sinergia con gli uffici scuola e le segreterie dei licei sparsi nel nostro territorio comunali e quelli della vicinacosì da poter elaborare un piano che ci permetterà di rafforzare ledel Tpl Trotta bus, e anche Cotral,, con un rafforzamento e passaggio all’interno di, e alcuni tratti difino ad oggi non coperti”. “Sono poi allo studio con i direttori scolastici e utenti pendolari ...