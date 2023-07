Fisco | Renzi | ' Salvini e Meloni stanno perdendo la partita sulle tasse'

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "È passata sotto silenzio la decisione di inserire dentro la Legge Delega Fiscale una sorta di prelievo forzoso. Nel luglio del 2015, esattamente, otto anni fa Giorgiascrisse per molto meno questo tweet accusandomi di pagare il pizzo alla lobby delle banche. Oggi io potrei replicare allausando parole molto più dure. Invece in modo civile ho fatto un video che è girato molto sui social nei giorni scorsi ma che nessun Tg, nessuno, ha voluto rilanciare". Così Matteonella enews. "Perché? Perché nessuno vuol far vedere come lastianola. Io penso che se la destra vuole essere una seria destra di governo deve abbassare le. ...

...con delega alMaurizio Leo chiude la porta alle 'ventilate' - dal vicepremier leghista Matteo Salvini - 'ipotesi di condono generalizzato'. Ma smentisce pure il leader di Iv Matteoche ...Ma a cosa si riferisceÈ vero ciò che dice sotto un profilo legale Cerchiamo di ... La modifica annunciata dal Governo vuol intervenire su questo punto consentendo aldi conoscere il ......conti correnti dei contribuenti non in regola con il. Una breve panoramica su Pinocchio La fondazione Open nasce nel 2012 per sostenere le iniziative politiche come la Leopolda di Matteo...

Fisco, Renzi: “Le tasse vanno abbassate, governo si perde in ... Il Sole 24 ORE

Il viceministro Leo: si accelera solo l’iter informatico per vedere se ci sono i soldi o meno. Boccia (Pd): visioni diverse, serve più equità. Garavaglia (Lega): difficile chiudere la prossima settima ...Urlare flat tax come uno slogan elettorale e cavarsela con qualche condono non elmina il problema. La macchinosità e le complicazioni del sistema fiscale sono ...