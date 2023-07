Fisco | a quanto potrebbe ammontare il condono delle cartelle | la proposta del Governo

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nuovadiesattoriali da parte della Lega.davvero arrivare una nuova rottamazione dei debiti? Recentemente abbiamo avuto la quarta rottamazioneesattoriale nel corso degli ultimi 4 anni. La rottamazione quater delMeloni voleva dare un po’ di rispiro agli italiani in crisi economica, ma per qualcuno non è ancora abbastanza. Arriva laper una nuova pace fiscale per tutti i debitori del– ANSA – ilovetrading.itIntervistato in merito alle materie fiscali Matteo Salvini, leader della Lega e ministroinfrastrutture e dei trasporti, ha detto la sua in merito ad un nuovo...