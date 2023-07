Poi il percorso Il cinema di montagna in collaborazione con il CAI - sezione di, con tre ... Dall'ironia sul potere in Russia (Stalin se ne fa un altro), fino alla società iraniana (Leila ...Scrittore, giornalista e dirigente: l'atletica era la sua grande passione. Una vera memoria storica della disciplinaI pm di, nelle inchieste sulle stragi mafiose del 1993, sono tornati a indagare su Berlusconi. La figlia Marina li accusa di volerlo perseguitare "anche da". Lei come la pensa Penso ...

Firenze, è morto Gustavo Pallicca: il mondo dello sport in lutto LA NAZIONE

Scrittore, giornalista e dirigente: l’atletica era la sua grande passione. Una vera memoria storica della disciplina ...San Casciano (Firenze), 21 luglio 2023 – È morto in sella alla sua amata bicicletta. Non lontano da casa, in fondo alla discesa del Borremeo a San Casciano. Sono le 7 circa di ieri mattina, quando Mat ...