Fiorentina | per l'attacco il favorito resta Nzola

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dopo l'arrivo di Arthur, lacontinua a lavorare sul mercato per trovare una punta. Secondo La Gazzetta dello Sport, piace e continua...

Commentaprimo Igor , difensore brasiliano in procinto di trasferirsi al Brighton allenato dall'italiano Roberto De Zerbi, ha parlato a Radio Bruno salutando i tifosi della: 'Saluto tutti i ...Terzo impegno nel calendario dei test match precampionatola squadra viola, che al Viola Park ospita i calabresi neopromossi in Serie ...Commentaprimo, Genoa e Verona lo hanno seguito a lungo, ma Bruno Zapelli alla fine ha deciso di restare in Sudamerica . Il trequartista nato a Carlos Paz, classe 2002, lascia il Belgrano e ...

Insigne lascia il Canada, per lui potrebbe esserci la Fiorentina - ilNapolista IlNapolista

Igor, difensore brasiliano in procinto di trasferirsi al Brighton allenato dall'italiano Roberto De Zerbi, ha parlato a Radio Bruno salutando i tifosi della Fiorentina: "Saluto tutti i tifosi Viola, u ...Ante Rebic è finito nel mirino della Salernitana. Secondo quanto riporta Il Mattino, l'attaccante del Milan sarebbe una pedina particolarmente ...