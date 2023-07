Fiorentina | è il giorno di Arthur | oggi le visite mediche

(Di venerdì 21 luglio 2023)Melo arrivaalla: per lui un prestito oneroso a 2 milioni e diritto di riscatto a 20: stipendio pagato a metà dalla Juve Per laè ildi. Il centrocampista brasiliano, proveniente dalla Juve,sosterrà lee poi la firma per mettersi il prima possibile al servizio di Italiano, entusiasta di avere il regista richiesto. La trattativa che ha collegato Firenze a Torino – dopo anni a senso unico in direzione Piemonte – è stata lunga e delicata: la Juve accetta un prestito oneroso tra i due e i tre milioni di euro – 2 milioni per la rosea, 3 per il Corriere dello Sport –, diritto di riscatto a 20 e lo stipendio pagato a metà: 3 milioni dai viola e 3 ...

Fiorentina, Italiano dal ritiro: "Mai pensato di lasciare la Fiorentina, Arthur ci piace" Sky Sport

