Fiorello | “Su location ‘Viva Rai2’ ci siamo quasi” E impazza il toto-street

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 luglio 2023) In molti scommettono che lo show non abbandonerà l'area di Roma Nord “Ci. ##vivarai2”.è tornato ad aggiornare sui social i fan di, il morning show diventato il fenomeno della stagione tv appena conclusa con un inedito mix tra rassegna stampa all’insegna dell’ironia e varietà on the road. Da quando lo showman ha annunciato che la trasmissione non sarebbe più andata in onda da Via Asiago – dove i residenti si erano lamentati per le prove e il trambusto dalle prime ore del mattino e per la folla di fan sempre più corposa assiepata contro le transenne durante la diretta – su Rosario e il programma è piovuta una pioggia di candidature. Tanto che il 12 luglio,aveva ringraziato per l’abbondanza delle proposte. “Grazie a ...