Filippine-Svizzera | Mondiali Femminili | ultime e diretta TV

(Di venerdì 21 luglio 2023) Questa mattina alle 7, al Forsyth Bar Stadium, la Nazionale delleaffronta lanella sfida valida per la prima giornata del gruppo A deidi calcio 2023. Un banco di prova per la formazione elvetica che vuole mostrare il percorso di crescita intrapreso, ma allo stesso modo levogliono fare la storia con un buon esordio iridato, per loro si tratta della prima partecipazione ad un mondiale. Ecco dunque lesulle probabili formazioni e dove vedere inil match, leCrediti foto: Swiss Nati Women FacebookLepartecipano ad un campionato del mondo per la ...

Sono partiti questa mattina i Mondiali di Calcio Femminile, ora italiana. In Nuova Zelanda le Nazioni più forti nel globo si sfidano per il Trofeo più ambito.