Fiction Rai 2023-2024 | presentazione palinsesti | l’elenco completo

Raul Gardini è prodotto dae Aurora TV con il sostegno della Regione Emilia - Romagna. La trama racconta l'avventura del Moro di Venezia e la Coppa America, ma anche la crisi di Enimont, ...... noto per aver interpretato il ruolo principale del Giudice Giovanni Falcone nel docufilmdedicato al Magistrato antimafia ma anche per aver partecipato, tra l'altro, ad alcune tra le...3: I cacciatori del cielo , la docu -dedicata a Francesco Baracca con protagonista Beppe Fiorello ha incollato alla tv 517.000 spettatori pari ad uno share del 3.9 % . Rete 4: Vendetta -...In arrivo sulle reti Rai un ritratto dell'imprenditore italiano suicidatosi nel 1993 prima di un probabile arresto.Kostas, fiction in uscita su Rai 2 nel 2024 con Stefano Fresi: ecco le anticipazioni sulla trama tratta da libri.