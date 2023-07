Festival di Venezia | cambia il film di apertura Sarà Comandante con Pierfrancesco Favino a inaugurare la Mostra del cinema

(Di venerdì 21 luglio 2023), diretto da Edoardo De Angelis, con, è il nuovod’, in prima mondiale in Concorso, della prossimaInternazionale d’Artetografica della Biennale di, diretta da Alberto Barbera (30 agosto – 9 settembre 2023). Lo annuncia la Biennale, sottolineando che Challengers, ildi Luca Guadagnino precedentemente annunciato, non parteciperà allaa seguito delle decisioni assunte dalla produzione.presentato in anteprima mondiale mercoledì 30 agosto 2023 nella Sala Grande del Palazzo del(Lido di). “Nel quadro di und’epoca, risultato di ...

Sarà il regista e sceneggiatore Andrea Pallaoro (Medeas, Hannah, Monica) a presiedere la Giuria composta da studenti di cinema che – per il decimo anno – assegnerà il Premio Venezia Classici per il mi ...