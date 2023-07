Lungo e intenso abbraccio con il proprio coachche, scoppia in lacrime dalla gioia, emozionando tutti. Di seguito il video.... ha parlato lo storico allenatore Juan Carlos. Ecco le sue parole: "Se confronti la finale ... ChiIn questo momento dico 50 - 50. Entrambi fanno molto bene. Novak sta giocando molto bene, ......solo scopo di sconfiggermi - commenta- Ovviamente non rivelo un segreto dicendo che mi ricandiderò, non ne ho mai fatto mistero. E, per quanto mi riguarda, affermo anche "squadra che...

Ferrero: 'Se vince la giustizia, la Sampdoria avrà un presidente odiato' Calciomercato.com

In merito alla Cessione della Sampdoria, Massimo Ferrero è tornato a parlato in merito all'udineza in programma martedì 25 luglio. Mentre nelle scorse setti ..."Mi hanno sfilato la società con 15 di paracadute del club, 6 di mutualità del club, ne hanno messi altri 6, si sono approfittati dela mia povertà" ...