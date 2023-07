Feijòo Pp | “Meloni nel Ppe? Auspicabile per l’Ue”

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 luglio 2023) “Credo che la signorapotrà avere in futuro maggiori contatti con il Partito popolare europeo” rispetto a quelli che ha oggi con Vox. Risponde così Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partito popolare spagnolo (Pp), a una domanda sull’appoggio da parte di Giorgiaal partito di estrema destra spagnolo. La scelta della presidente del Consiglio di schierarsi ancora una volta con Santiago Abascal, la scorsa settimana, sembra non aver infastidito il leader dei popolari, che anzi apre anche la porta a un possibile ingresso di Fratelli d’Italia nella famiglia del. “Dipenderà dall’atteggiamento della signora, però sono convinto, da quanto mi dice l’amico Antonio Tajani, che le posizioni dioggi ci preoccupano molto meno rispetto al momento in cui è stata eletta al governo”, ...