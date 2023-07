(Di venerdì 21 luglio 2023) Lahato undichiamato, che consentirà un flusso di denaro più rapido per le aziende e per i privati.consentirà un accesso ...

Laha lanciato un nuovo servizio di pagamenti istantanei chiamato FedNow, che consentirà un flusso di denaro più rapido per le aziende e per i privati. FedNow consentirà un accesso ...Ieri, lastatunitense ha annunciato il lancio di FedNow, un nuovo sistema per i pagamenti istantanei, scegliendo JPMorgan, BNY Melon e Wells Fargo come i primi utilizzatori del servizio. FedNow ...Gli investitori sono concentrati sulle trimestrali americane e sulle riunioni di politica monetaria di, Banca centrale europea e Banca del Giappone, in calendario per la prossima ...

Federal Reserve lancia nuovo servizio pagamenti istantanei FedNow Tiscali Notizie

"I vantaggi per privati e aziende includeranno la possibilità per una persona di ricevere immediatamente uno stipendio o per un'azienda di accedere ...(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Le Borse europee chiudono caute e guardano alla prossima settimana e alle mosse di Bce e della Fed. Tra i principali listini è debole Francoforte (Dax -0,17% a 16.177 punti).