(Di venerdì 21 luglio 2023) Lo scontro 'Quando Cospito decise scientemente con la criminalità organizzata di proseguire la guerra volta a far venire giù il carcere duro - dice lo stesso Delmastro - qualcuno come me e l'amico ...

Oggi ripete la bufala delle scarcerazioni durante la pandemia per nascondere le responsabilità di'. 'Dobbiamo di nuovo ricordare ai Fratelli d'Italia - affermano le parlamentari M5s Stefania ...Lega e: 'Parole indecenti, è incompatibile con la tv pubblica' Roberto Saviano finisce nel mirino del ... A finire sottoè un tweet postato ieri da Saviano che si è scagliato ancora una volta ...Lega eall'attacco dello scrittore: 'Parole indecenti, è incompatibile con la tv ...

FdI accusa: "Mafiosi scarcerati con scusa del Covid", ira del M5s TGCOM

Sui boss mafiosi scarcerati è scontro tra FdI e M5s. Il vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, e il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, rivendicano di aver difeso "il 41bis". "No ...Roberto Saviano finisce nel mirino della maggioranza di centrodestra che chiede l'intervento dei vertici Rai per fermare il suo ritorno sulla tv di Stato a novembre in prima serata con 'Insider'. Il c ...