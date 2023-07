(Di venerdì 21 luglio 2023) Pd, partito delle correnti. Ma c'è chi le benedice. 'Io non ho mica. I grandi partiti, tutti, hanno un dibattito che si articola al proprio interno tramite diverse ...

... come oggi questo, di elaborazione di pensiero e di proposta politica,semplicemente delle filiere per contrattare delle candidature'. Lo ha detto il deputato del Pd Pieroarrivando alla ...Quindi ci saranno tutti: da Lorenzo Guerini ad Alessandro Alfieri, a Pina Picierno a Piero(ex area Franceschini).ci saranno il presidente campano Vincenzo De Luca, ma ci sarà il figlio ...E cosìsi può che sorridere di fronte alle dichiarazioni die degli altri leader di sinistra di un anno fa. Di una cosa siamo certi. In realtàci credevano nemmeno loro; era bugie da ...

Fassino (Pd): “Non ho paura della parola corrente” Globalist.it

Pd, partito delle correnti. Ma c’è chi le benedice. “Io non ho mica paura della parola corrente. I grandi partiti, tutti, hanno un dibattito che si articola al proprio interno tramite diverse ...Avviso di conclusione indagine per Chiamparino, Fassino e Appendino e i loro assessori all'Ambiente. Prosegue l'indagine su Cirio e Marnati. L'ipotesi di reato è inquinamento ambientale ...