Fascisti arrestati | volevano istituire un Osservatorio sulla magistratura e avevano appoggi dal potere esecutivo

L'inchiesta nasce da intercettazioni, in cui gli interlocutori si sono definiti ''. Del progetto farebbero parte anche componenti occulti, per colpire alcuni magistrati 'non graditi". Il ......nella rivoluzione proletaria furono inviati da Togliatti in Russia dove furonoe ... 4 del 22 giugno 1946 (comunemente conosciuto come l'amnistia Togliatti) che i mostrirei di crimini ...22/06/2023 - 18:49 Per il governo dei (post)si apre una questione giudiziaria, per un paio di vicende venute alla luce di recente. La ... ovviamente, che gli attuali indagati e...Ai domiciliari sono finiti l'avvocato Stefano Menicacci e Domenico Romeo, accusati di false informazioni a pubblico ministero aggravate dall'aver mentito in un procedimento per strage ...La Dia ha anche perquisito le case di Adriano Tilgher, esponente di spicco della disciolta organizzazione Avanguardia nazionale ...