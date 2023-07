False vaccinazioni per ottenere il green pass | Madame e Camila Giorgi verso il processo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Arriva la chiusura delle indagini per la cantante, la tennistae altre 23 persone per l’inchiesta della procura di Vicenza in merito allecontro il Covid-19 peril. Tra le persone coinvolte i medici che hanno rilasciato, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, laattestazioni di avvenuta vaccinazione. Iniezione che, però, non sarebbe mai avvenuta. Per tutti le accuse sono, a vario titolo, di falso ideologico in atto pubblico, peculato, corruzione. Gli indagati hanno 20 giorni di tempo per presentare delle memorie difensive. A– spiega il Corriere del Veneto – viene contestato il reato di falso ideologico. ...

