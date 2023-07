False vaccinazioni Covid | la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi rischiano il processo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Avrebbero dato del denaro per ricevere in cambioattestazioni sulleantiilFrancesca Calearo, vicentina,, meglio nota come, e la( una delle migliori rappresentanti del nostro tennis femminile) nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Vicenza sulleattestazioni dianti. Il Pm Gianni Pipeschi ha concluso gli accertamenti per l’alto numero di persone, in tutto 32, che avrebbero simulato la vaccinazione. Le accuse, a diverso titolo, sono di falso ideologico, peculato e corruzione. Leestese da Vicenza a ...

... vicentina meglio nota come Madame e la tennista Camila Giorgi nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Vicenza sulleanti Covid. Oltre ai due noti personaggi gli accertamenti ...Rischia il processo la cantante vicentina Francesca Calearo, in arte Madame, come pure la tennista Camila Giorgi a seguito dell'inchiesta della Procura di Vicenza sulleanti Covid. Il pm Gianni Pipeschi - riporta l'Ansa - ha concluso gli accertamenti per l'alto numero di persone, oltre alle due, che avrebbero simulato la vaccinazione. Le accuse, a ...Chiusura delle indagini per Madame, Camila Giorgi e altre 23 persone per l'inchiesta della Procura di Vicenza in merito allecontro il covid per ottenere il green pass. Tra le persone coinvolte i medici che hanno rilasciato, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, laattestazioni di ...

False vaccinazioni per ottenere il green pass: Madame e Camila ... Open

Secondo quanto riportato dai giornali locali e ripreso da ANSA rischiano il processo Francesca Calearo, vicentina meglio nota come Madame e la tennista Camila Giorgi nell'ambito dell'inchiesta della ...La procura di Vicenza chiude le indagini sui "finti green pass". In 25 si avviano al processo con le accuse di falso ideologico, peculato, corruzione ...