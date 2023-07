Faith Kipyegon | record del mondo sul miglio a Montecarlo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Terzo primato per l'atleta del Kenya in meno di 2 mesistabilisce il nuovodelsulcorrendo in 4’07”64 a, nel meeting di Diamond League, e abbassando di oltre 5” il precedente primato. L’atleta kenyana centra il terzomondiale in meno di 2 mesi. A giugno ha ritoccato i limiti dei 1500 metri e dei 5000 metri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.