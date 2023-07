Fabrizio Frizzi | omaggio Rai a 5 anni dalla scomparsa | la programmazione

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 21 luglio 2023) Era il 26 marzo 2018 quando il risveglio di molti italiani fu scosso dal tragico annuncio della morte di. Uno dei volti più noti e amati della televisione italiana, con carriera ultradecennale alle spalle, si è spento all'età di 60in seguito a un'emorragia cerebrale lasciando l'amata moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella. Ad ottobre 2017 era stato vittima di un grave malore, un'ischemia che lo colse durante una registrazione de L'Eredità. Soccorso dai medici e ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, venne dimesso dopo alcuni giorni e a dicembre tornò in onda al timone del quiz preserale di Rai1. Con la sua prematura dipartita se n'è andato l'uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti, l'interprete del coraggio e della voglia di vivere. Era per tutti considerato il conduttore gentiluomo, una figura ...