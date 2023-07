Fabio Fazio e la “vendetta tremenda vendetta” della Rai che si tiene gli account social di Che Tempo che Fa Lagerback | “Che senso ha?”

(Di venerdì 21 luglio 2023)è andato via da solo o è stato cacciato? Il tormentone proseguirà ancora per molto, ma che il clima tra le parti non sia sereno lo dimostra un nuovo caso che colpisce lo storico titolo “Cheche fa” che sbarcherà sul Nove da domenica 15 ottobre. La trasmissione resterà identica, anche nel titolo, perchédela proprietà del marchio del programma dal 2007. Discorso diverso in tema, le pagine legate alla trasmissione sono seguitissime: 560 mila follower su Twitter, 2 milioni di seguaci su Facebook e ben 600 mila su Instagram. Numeri che hanno spinto ulteriormente la trasmissione, rendendola la più seguita suitra i titoli informativi. Negli ultimi giorni gli...

e Filippa Lagerback non ci stanno e, con una storia pubblicata su Instagram, criticano apertamente la scelta della Rai di mantenere il possesso delle pagine social legate alla trasmissione ...... dopo la presentazione ufficiale dei palinsesti per la prossima stagione, resta ancora da mettere a punto la programmazione di Rai 3 , rimasta orfana di molti grandi nomi come, Bianca ..., come noto è passato in forze a Discovery, ma gli account social di 'Che tempo che fa' restano nelle mani della Rai. E non è un dettaglio di poco conto, ricorda Il Mattino : l'ex ...Fabio Fazio e la Rai si erano lasciati in un clima di apparente serenità. “Non potrei mai parlarne male”, ha ripetuto il conduttore. Ora, però, è tensione per quello che il neo volto del Nove consider ...Cosa è successo sui social per via di Che Tempo Che Fa Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback sono furiosi!