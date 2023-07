F1 | Ungheria; Leclerc ' difficile capire i veri valori'

F1, Gp Ungheria: Leclerc il più veloce nelle libere del venerdì. Verstappen ed Hamilton fuori dai primi dieci la Repubblica

L'olandese e l'inglese si scoprono alleati a sorpresa contro l'allocazione alternativa delle gomme, voluta per ridurre l'impatto ambientale della F1. Ma non tutti hanno corso al ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE SABATO 22 LUGLIO SU TV8 IN CHIARO COME CAMBIANO DOMANI LE QUALIFICHE IN F1: LA NOVITA' REGOLAMENTARE RISULTATI E CLASSIFICA FP2 LA CRONACA D ...