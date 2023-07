(Di venerdì 21 luglio 2023) Dopo la gara in Gran Bretagna, sarà sul tracciato di Budapest che si deciderà l’undicesimo poleman dell’anno e l’attesa è tutta per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che proverà a battere il leader del campionato, il pilota neerlandese della Red Bull Max Verstappen. Domani, sabato 22 luglio, alle ore 16.00 italiane, andranno in scena ledel GP dell’, dodicesimo round (compresa Imola, poi cancellata) del Mondialedi F1. Diretta dellein tv insu TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it. Per il resto ledel dodicesimo GP stagionale della F1, il GP dell’, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 HD e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà ...

Gli orari in differita su. Sabato 22 luglio Ore 16.00 17.00: Qualifiche. Domenica 23 luglio Ore 15.00: Gara. Il circuito. Lo storico circuito dell'Hungaroring si trova nel comune di Mogyoród

F1 TV8, orario in chiaro qualifiche GP Ungheria 2023: programma e palinsesto OA Sport

