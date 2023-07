F1 | Sainz | “La mia priorità è continuare in Ferrari | non sono preoccupato per il rinnovo”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Carlos, pilota di F1 della, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo, toccando vari temi tra cui la morte di suo nonno: “Ho avuto la fortuna di potermelo godere fino all’età di 97 anni.molto orgoglioso del nonno che ho avuto. Il messaggio che ho voluto lanciare sui social ai ragazzi più giovani è di approfittare del tempo che passano con i nonni perché quando poi non cipiù te ne penti. Come pilota no, ma come persona mio nonno sicuramente mi ha ispirato. Era una persona che non ha avuto vita facile sin da quando era piccolo. È rimasto senza padre a 14 anni, ha dovuto mantenere tutta la sua famiglia da solo ed è stato un uomo di successo, soprattutto, e ha fatto quello che voleva, senza mai tener conto di quello che potevano pensare gli altri“. “In vista del GP d’Ungheria abbiamo fatto un ...

... con due gran premi consecutivi da disputare prima delle vacanze estive,vuole concentrarsi ... Questa è anche lapriorità, essere competitivi con la Ferrari non solo quest'anno ma anche il ...Poirisponde in conferenza stampa Fia ad una domanda sul momento d'oro per lo sport spagnolo "Io non sento la pressione, sono però orgoglioso dellaNazione. Ci sono ottimi atleti, da Nadal ...Queste le dichiarazioni dello spagnolo della Ferrari, Carlos, nella conferenza stampa dei ... E sul momento d'oro per lo sport spagnolo: 'Io non sento la pressione, sono però orgoglioso della...

L'Apertura di Mundo Deportivo: "Sainz: 'La mia priorità è la Ferrari' " Sportitalia

Il pilota spagnolo in Ungheria sposa la teoria di Fred Vasseur che vuole parlare di rinnovo del contratto solo nella seconda parte della stagione, perché la Ferrari al momento ha altre priorità da ris ...Si torna in pista nel fine settimana per correre il gran premio di Budapest in formula 1 e, come di consueto, ieri si sono tenute le conferenze stampa di presentazione della corsa. Ai microfoni è inte ...