F1 | orario qualifiche 22 luglio | programma GP Ungheria 2023 | tv streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dopo un fine settimana di pausa, torna il Mondiale di Formula 1con il Gran Premio d’. La pausa estiva avrà luogo dopo il GP del Belgio a Spa, quindi si torna in pista dopo l’Austria per un appuntamento che delineerà meglio la situazione dopo i tanti aggiornamenti apportati alle vetture Il tracciato dell’Hungaroring negli ultimi anni ha sempre regalato gare avvincenti e per nulla scontate, con il meteo capace di passare dal caldo torrido alla pioggia nel giro di pochissimo: un circuito lento, non velocissimo che lascia spazio a diversi tipi di interpretazioni. Il grande favorito sarà Max Verstappen che, assieme alla sua Red Bull, sta stradominando il campionato, non lasciando neppure le briciole agli avversari. Vista la conformazione della pista magiara alle spalle dell’olandese potremmo trovare soprattutto Ferrari e Aston Martin, con ...