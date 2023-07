F1 oggi | GP Ungheria 2023 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023), venerdì 21 luglio, andrà in scena la prima giornata del weekend del GP d’, dodicesimo round del Mondialedi F1. Sul circuito dell’Hungaroring, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Dopo l’appuntamento a Silverstone (Gran Bretagna), pista che richiede grande efficienza aerodinamica e grande percorrenza nei curvoni veloci, le scuderie dovranno affrontare un layout opposto per caratteristiche. Il tracciato magiaro ricorda un po’ Montecarlo per il suo essere assai tortuoso. Interessante sarà capire chi si adatterà. Un weekend poi con alcune novità, come dichiarato da Mario Isola, responsabile Pirelli: “Quest’anno abbiamo scelto di portare un tris di mescole più morbido (C3, C4 e C5) ...