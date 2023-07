(Di venerdì 21 luglio 2023) La prima giornata del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 è già finita in archivio, peraltro con meno riferimenti di quanti si sarebbe potuto disporre. D’altronde, all’atto pratico, la FP1 è stata totalmente svuotata di significato dalla lunga pausa dovuta alla bandiera rossa per lo schianto di Sergio Perez e dalla susseguente pioggia. Resta solo la FP2 per provare a capire qualcosa dei valori in campo. “Qualcosa” è il termine più aderente, perché non si può certo comprendere tutto. Diciamo che vedere Charlesin testa alla tabella dei tempi è quantomeno interessante. Il monegasco ha preceduto di una manciata di millesimi Lando Norris, nonostante la McLaren abbia deciso di non portare in terra magiara l’ultima parte del pacchetto di aggiornamenti. Quanto fa testo questa prestazione del venticinquenne del Principato? Poco, soprattutto perché Max Verstappen ha ...

Il concerto della sacerdotessa del rock a Parma, si presenta come l'evento - clou del 2023,per ascoltare un pezzo di storia della musica; il nome di Patti Smith è altamente ...... 117 itinerari tematici; 12 eventi promossi dal Comune indelle feste patronali ... Una performance speciale e, in una location di grande fascino e suggestione che vedrà la ...Un'e da non lasciarsi scappare, visto che l'estate è solo all'inizio. De'Longhi Pinguino PACEM77: scheda tecnica. Il De'Longhi Pinguino PACEM77 è un condizionatore portatile ...

F1, occasione irripetibile per la Ferrari all'Hungaroring Ma se Leclerc ride, Sainz annaspa OA Sport

Montappone- Non ha mai perso occasione per far capire ai politici di ogni colore e alle Associazioni di categoria quanto fosse importante per la sopravvivenza e il rilancio dei distretti produttivi ch ...Un giorno non scelto per caso: ecco perché l’attesissimo Pikmin 4 è disponibile proprio a partire da questa importantissima ricorrenza.