F1 | Max Verstappen | “Giornata difficile da leggere | ho risparmiato gomme per le qualifiche”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Maxnon ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, e questa di per sé é già una notizia. Sul tracciato dell’Hungaroring il bi-campione del mondo non solo non ha, come spesso gli capita, stampato il miglior crono della, ma non ha nemmeno concluso nella top10 odierna. Il miglior tempo della FP2, infatti, porta la firma di Charles Leclerc in 1:17.686 con 15 millesimi su Lando Norris. Max, come detto, non è andato oltre l’11a posizione a 593 millesimi (alle spalle di Carlos Sainz) mentre hanno chiuso nelle ultime piazze Lewis Hamilton, Sergio Perez e George Russell, in un turno davveroda. Nel caso del vincitore delle ultime sei gare bisogna sottolineare come ...